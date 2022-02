GNR resgata em Gaia mulher sequestrada pelo ex-companheiro

A GNR resgatou, na noite passada, uma mulher de 35 anos que foi sequestrada pelo ex-companheiro, de 47, e a levou para um motel em Vila Nova de Gaia.

A mulher terá sido sequestrada da sua habitação, em Cesar, Oliveira de Azeméis, pelo ex-companheiro com a ajuda de mais dois homens e com recurso a arma de fogo.

O barulho provocado pelos homens, nomeadamente com a destruição de parte do recheio do imóvel, alertou a vizinhança que, de imediato, contactou as autoridades.

A GNR acabaria por conseguir localizar a viatura em que o homem seguia com a mulher, efetuando vigilância até ao local em que a viatura parou, num motel em Vila Nova de Gaia.

Quando o homem se encontrava com a mulher no interior deste local, foi surpreendido com a chegada dos elementos da GNR que o detiveram e resgataram a mulher.

Estiveram envolvidos na operação elementos da GNR da Lamas, Feira, Lever, Carvalhos e Arcozelo.