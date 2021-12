GNR resgatou em Portalegre cão preso em ramal de esgoto

R.P. Hoje às 17:45 Facebook

A GNR, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Ponte de Sôr resgatou em Portalegre um cão que se encontrava preso num ramal de esgoto.

Na sequência de um alerta, recebido no sábado, para um cão que se encontrava em perigo num ramal de esgoto com cerca de dois metros de altura, os elementos do NPA deslocaram-se ao local, tendo sido possível resgatar o animal.

Após o resgate, o cão foi entregue ao seu proprietário.

A GNR, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção dos animais. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.