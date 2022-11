GNR surpreende ladrão e interceta-o após tentativa de fuga

JN Hoje às 12:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 36 anos foi detido pela GNR por furto qualificado, falsificação de documentos e condução perigosa, em Matosinhos. Foi surpreendido enquanto furtava e fugiu colocando em perigo a vida de populares e militares. Acabou detido.

O caso ocorreu na passada sexta-feira. Durante uma ação de patrulhamento em Matosinhos, os militares da GNR detetaram um homem tentar um furto no interior de de uma viatura. Os guardas tentaram abordá-lo, mas o suspeito entrou num furgão e colocou-se em fuga.

O fugitivo desrespeitou várias regras de trânsito, colocando em perigo os utentes da via e também os militares que seguiam no seu encalço. Os guardas conseguiriam intercetar o suspeito e detê-lo. Viriam então a apurar que o furgão onde seguia havia sido furtado no concelho de Ovar e circulava com matrículas de um outro veículo, furtadas na zona da Grande Lisboa.

PUB

O homem, de 36 anos, foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Matosinhos. A viatura recuperada foi restituída ao legítimo proprietário.