GNR tem novo comandante no Centro de Formação da Figueira da Foz

O Tenente-coronel Rogério Copeto é o novo comandante do Centro de Formação da Figueira da Foz (CFFG) da Guarda Nacional Republicana (GNR). O oficial, de 52 anos, é natural de Évora, e toma posse do cargo na segunda-feira.

O novo comandante do Centro de Formação da Figueira da Foz assume o cargo um dia depois de se ter realizado a incorporação do 46º Curso de Formação de Guardas, composto por 327 guardas provisórios, num curso que terá a duração aproximada de oito meses.

Rogério Copeto foi aluno da Academia Militar entre outubro de 1993 e 1998. Depois de concluído o Curso de Oficiais, exerceu, até outubro de 2000, o cargo de comandante de Pelotão nos Curso de Formação da Guarda, no então Agrupamento de Instrução de Portalegre.

O novo comandante do CFFG da GNR foi, entre 2001 e 2010, comandante dos Destacamentos Territoriais de Fronteira, Estremoz e Évora. Depois de passar por outras funções, exerceu, entre 2013 e 2015, o cargo de Oficial de Relações públicas do Comando Territorial de Évora (CTÉvora). Com a promoção à patente de Tenente-coronel, foi colocado no Comando Geral da Guarda onde assumiu o lugar de Chefe de Divisão de Ensino/Comando de Doutrina e Formação.

Cinco anos depois de ter deixado o CTÉvora, em 21 de outubro de 2020, o Tenente-coronel Rogério Copeto regressou àquela unidade para assumir o cargo de segundo-comandante e de porta-voz do comando, funções que desempenhava antes de rumar a Lisboa.

No dia 15 de dezembro de 2015, o oficial foi condecorado, pelo então Comandante-Geral da Guarda, Tenente-General Silva Couto, com a Medalha de Prata de Serviços Distintos.