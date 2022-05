GNR usa drone e cães pisteiros para procurar idoso desaparecido em Portalegre 

A GNR de Portalegre está a usar um drone e meios cinotécnicos da Guarda (cães pisteiros) nas operações de busca de um homem de 84 anos na aldeia de Cadafaz, concelho de Gavião. O alerta foi dado pela esposa do desaparecido na quarta-feira à noite.

O idoso saiu de casa pelas 20 horas para um passeio, como habitual, mas não regressou. Às 22.30 horas, a esposa alertou as autoridades que realizaram buscas, a pé, nas imediações até às três horas da madrugada, mas sem sucesso.

Pedro Ribeiro, comandante da GNR de Portalegre, conta ao JN que esta manhã foram acionados meios cinotécnicos da Guarda - três cães pisteiros, e um drone - para auxiliar nas buscas. "A localidade está rodeada por mato com vegetação densa e temos militares a realizar as buscas apeadas com o auxílio de meios cinotécnicos e um drone especializado neste tipo de operações", afirma Pedro Ribeiro.

As operações não tinham tido resultados positivos até às 15.30 horas e os meios vão permanecer no local. As buscas contam ainda com meios dos bombeiros do Gavião, com vários elementos e viaturas da corporação de Gavião.