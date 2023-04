GNR vende em hasta pública 410 veículos, incluindo Porsche e Jaguar

A GNR vai vender em hasta pública 410 veículos, onde se incluem um Porsche 924 Turbo, um Jaguar XJ6 3.6, um Golf GTi e 12 BMW, incluindo dois X5. Há ainda dezenas de motos, jipes, drones e embarcações.

Entre os automóveis destacam-se um Porsche 924 Turbo, um Jaguar XJ6 3.6, um Golf GTi, um Audi A3 e um A6, e 12 BMW, incluindo dois X5 e um X1. Entre os motociclos encontram-se alguns modelos icónicos, como as Yamaha DT, Honda CBR, Casal, Macal e Famel.

O desportivo alemão, um Golf GTI, o Jaguar, os BMW (X5, um 520 e um 733i), assim como três Volvo (440 Turbo, V40 e V70), um Audi 90 encontram-se no denominado Lote 3 - Zona Sul - Setúbal, que tem um preço base de 5 920 euros.

Mas o lote mais caro, o 6 - Zona Sul (Beja/Faro) tem uma base de 8 395 euros e engloba 108 artigos, incluindo seis Nissan Patrol e quatro embarcações.

No extremo oposto está o lote 7 - Zona Sul (Beja / Faro) -, que arranca nos 135 euros e conta com quatro ciclomotores, três bicicletas, dois motociclos e um drone.

Os compradores estão obrigados a desmantelar os veículos e a emitir um certificado de destruição. As propostas têm de ser apresentadas até ao dia 24 do próximo mês. O programa do concurso e o caderno de encargos pode ser consultado em https://www.gnr.pt/concursos.aspx .