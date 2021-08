Gouveia e Melo com proteção pessoal da PSP

Alexandre Panda Hoje às 16:21 Facebook

O vice-almirante Gouveia e Melo, que coordena a task-force do plano de vacinação, está com proteção pessoal desde sexta-feira. Está com acompanhamento de elementos de elite da PSP 24 horas por dia.

De acordo com informações recolhias pelo JN, os riscos decorrentes da exposição pública de Gouveia e Melo estavam a ser avaliados desde que o vice-almirante foi nomeado líder da task-force. A avaliação dos serviços de informações da PSP nunca considerou existir perigo concreto para a integridade física do militar da armada.

Mas depois de ter sido recebido com assobios, empurrões e insultos por um pequeno grupo de manifestantes antivacina em Odivelas, no passado dia 14, o caso foi considerado de risco. Em apenas seis dias, a PSP conseguiu planear a proteção pessoal e aplicá-la.

Desde dia 20, Gouveia e Melo tem pelo menos dois elementos do Corpo de Segurança Pessoal (CSP) da PSP que, no ano passado, protegeu cerca de meio milhar de pessoas (477), com duas centenas de operacionais, repartidos por Lisboa, Porto, Faro, Açores e Madeira.