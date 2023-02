Governo motivado para atualizar Contrato Local de Segurança do Sobreiro

Após seis anos, é a altura de traçar novo diagnóstico ao Bairro do Sobreiro, na Maia, e atualizar o Contrato Local de Segurança (CLS) daquele território. A secretária de Estado da Administração Interna foi ontem ao Centro Comunitário local, elogiou os resultados já atingidos e pediu o contributo das várias instituições no terreno para preparar novas metas.

"Estamos motivados pelos êxitos conquistados até aqui para dar início a esta segunda etapa", afirmou Isabel Oneto numa reunião com a Autarquia e os parceiros locais, realizada ontem no Centro Comunitário dos Jardins do Sobreiro. A Câmara da Maia, através da sua vice-presidente, Emília Santos, mostrou "agrado e satisfação pelo reconhecimento do trabalho desta equipa". "É um incentivo para continuarmos a fazer mais e melhor", acrescentou.

O CLS destaca-se pela interação e integração de vários departamentos e instituições da Administração Central, da Autarquia e parceiros locais, incluindo a Santa Casa da Misericórdia. Esta ação em rede permite "dar uma resposta individualizada e estruturada conforme as necessidades", explicou Isabel Oneto.

PUB

Após seis anos no terreno, é altura de tirar uma nova fotografia para preparar um novo plano de ação, adaptado às novas necessidades do bairro. A governante frisou a importância da requalificação urbana e, com 12 milhões de euros investidos nos blocos e na envolvente e cinco milhões ainda a executar, a diferença no comportamento das pessoas é notória.

"Desde 2020 não houve um grafito no bairro porque se preocupam com a limpeza de um espaço que sentem ser delas", afirmou Isabel Oneto. Dentro de três meses, será altura de analisar as contribuições.