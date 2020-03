Governo proíbe deslocações rodoviárias no fim de semana da Páscoa

Augusto Correia Hoje às 19:31 Facebook

O Ministro da Administração Interna anunciou, esta sexta-feira, "que não serão toleradas as chamadas deslocações de fim de semana" e ao longo do período da Páscoa.

"Nesse sentido, o Ministro da Administração Interna apela a todos os portugueses para permaneçam em casa, limitando as viagens ao estritamente necessário", lê-se no comunicado do MAI.

No documento, enviado às redações, o MAI diz que, no âmbito do Estado de Emergência em vigor, "apenas serão autorizados a deslocar-se os cidadãos que o façam ao abrigo das exceções previstas no Dever Geral de Recolhimento". E vai mais longe.

"Uma vez que põem em causa a saúde dos próprios e a saúde dos portugueses, não serão toleradas as chamadas deslocações de fim de semana" diz o comunicado, adiantando que "o Ministro da Administração Interna deu esta sexta-feira orientações às Forças de Segurança para intensificarem a fiscalização rodoviária durante o fim de semana e ao longo do período da Páscoa, sobretudo em direção ao Algarve."