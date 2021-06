Governo propõe subsídio de risco até 68 euros para polícias

Roberto Bessa Moreira e Tiago Rodrigues Hoje às 12:46 Facebook

O Governo apresentou esta quarta-feira uma proposta de subsídio de risco para as forças de segurança, numa reunião com os sindicatos da PSP e GNR, com valores entre os 48 e os 68 euros. Polícias, que esperavam valores superiores, afirmam que proposta é "ultrajante e vergonhosa".

Sindicatos e Governo já haviam reunido noutras ocasiões, mas até hoje ficou por saber qual o montante a atribuir à GNR e PSP.

Em abril, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) e a Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) defenderam que o valor do subsídio de risco para as forças de segurança deveria rondar os 380 euros.

Esse valor serviria de base para as negociações com o Governo sobre a atribuição do subsídio de risco para as forças de segurança, que teria de estar concretizado até ao fim de junho, tal como está previsto no Orçamento do Estado deste ano.

No entanto, os valores apresentados hoje pelo Governo ficaram muito aquém do esperado pelos sindicatos. O Sindicato Nacional da Polícia já reagiu ao JN: "Perante a proposta apresentada pelo governo de 68,96 euros de suplemento de Risco para quem recebe o suplemento de patrulha, 58,96 para quem recebe o suplemento de comando e 48,96 euros para os restantes polícias, que se diga ainda serão sujeitos a impostos, o SINAPOL considera que a proposta do governo é ultrajante e vergonhosa, não reflete o justo valor que os profissionais da PSP merecem", lamentam os polícias.

O sindicato considera ainda "inaceitável" que o Governo considere pagar esses montantes "quando sabe o SINAPOL que esse valor é muito inferior ao valor que é pago a outros profissionais de polícia em Portugal, nomeadamente 340 euros mensais aos colegas da Polícia Judiciária".

Por considerar o montante "altamente discriminativo e injusto", o SINAPOL "já comunicou formalmente que não fará ou assinará qualquer acordo coletivo com o valor apresentado e entregou aos representantes do Governo o pedido de Negociação Suplementar, previsto nos termos da Lei Sindical da PSP, para que tão breve quanto possível se inicie uma nova negociação, no sentido de ser apresentado um valor de Suplemento de Risco que reflita uma proposta séria e que vá ao encontro com os riscos inerentes à profissão policial, em igualdade de circunstâncias de outros colegas polícias que em Portugal já auferem um Suplemento de Risco".