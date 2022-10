Governo quer conhecer locais de maior criminalidade

O Governo quer ter um programa de georreferenciação da criminalidade no território para conhecer melhor os locais onde há maior incidência de crimes.

A medida faz parte da Estratégia Integrada de Segurança Urbana de 2022 a 2026, apresentada esta quarta-feira no Convento de São Francisco, em Coimbra, durante a 2.ª edição das Conferências de Coimbra.

"Queremos usar as tecnologias de informação a favor da segurança, tendo um sistema de georreferenciação da criminalidade, de forma também a identificar os perfis das pessoas e saber as suas motivações e comportamentos", explicou a secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto.

A governante sublinhou a importância de reforçar o policiamento de proximidade e de visibilidade, através do investimento em tecnologia e em recursos humanos.

Outras linhas orientadoras da Estratégia passam pelos Contratos Locais de Segurança, entre a Administração Central, as Autarquias e os parceiros locais, bem como a articulação com os Conselhos Municipais da Segurança e as Polícias Municipais.

Curso da PSP inicia em 2023

Esta quarta-feira foi também publicado, em Diário da República, a abertura do Curso de Formação de Agentes da Polícia de Segurança Pública, com mil vagas.

Segundo explicou ao JN uma fonte do Ministério da Administração Interna, o curso deverá começar no início de 2023, estando os novos agentes operacionais no final desse ano.