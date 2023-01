Greve de guardas fecha presos mais perigosos nas celas 22 horas por dia

Roberto Bessa Moreira Hoje às 12:05 Facebook

Protesto dos guardas da cadeia de Monsanto, a única de alta segurança do país, também reduziu número de visitas e telefonemas dos reclusos.

Há uma guerra de números na única cadeia portuguesa de alta segurança. Na página oficial do Ministério da Justiça lê-se que a prisão de Monsanto, em Lisboa, tem capacidade para acolher 202 reclusos, mas, ao JN, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) refere que o limite é de 142 presos e que, atualmente, a taxa de lotação é de 54,2%.

O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) não contesta a presença em Monsanto de 78 dos mais perigosos criminosos do país, mas alega que esta soma é excessiva e coloca em causa a segurança do estabelecimento prisional.