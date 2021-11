Grupo aos tiros lançou o pânico em escola de Loures

Reis Pinto e Sofia Cristino Hoje às 15:56, atualizado às 17:50 Facebook

Um grupo com cerca de 10 elementos lançou o pânico, esta terça-feira à tarde, na Escola Secundária José Cardoso Pires, em Loures, quando arremessou garrafas de vidro e efetuou diversos disparos no momento em que lhe foi barrada a entrada no recinto escolar. Um jovem, de 16 anos, foi atingido a tiro num joelho.

Os incidentes ocorreram cerca das 13.30 horas, durante um convívio entre alunos daquela escola, localizada em Santo António dos Cavaleiros. Um grupo com cerca de uma dezena de indivíduos quis entrar no recinto, mas a sua entrada foi barrada por funcionários.

A reação do grupo foi inesperada e violenta, pois começaram a atirar garrafas de vidro para dentro da escola e efetuaram diversos disparos, que a PSP desconhece se para o ar ou na direção de alguém, bem como o calibre das munições utilizadas.

Um jovem de 16 anos, que não era aluno daquele estabelecimento de ensino e que terá atuado com o seu grupo musical na escola, foi atingido a tiro num joelho, tendo sido transportado pelos Bombeiros Voluntários de Loures ao Hospital Beatriz Ângelo, onde recebeu tratamento a ferimentos ligeiros.

Segundo o que o JN apurou no local, uma banda do estilo musical drill foi convidada por uma lista da associação de estudantes, uma das várias iniciativas da associação desta semana. Outro grupo do mesmo estilo musical, e rival do primeiro grupo, ao saber que este vinha atuar a esta escola deslocou-se ao local e um elemento disparou um tiro através das grades da escola.

Após os disparos o grupo dispersou e a PSP está a procurar ativamente os indivíduos em fuga.