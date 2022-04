Um grupo de cinco indivíduos assaltou um casal de idosos em Vermoim, Famalicão, durante a madrugada.

Os indivíduos entraram na habitação por volta da uma hora da manhã e ameaçaram os idosos com uma arma de fogo. Roubaram um cordão em ouro e milho.

As autoridades só foram alertadas para o roubo ao final da madrugada, quando um filho do casal chegou à habitação e tomou conhecimento do assalto.

A GNR de Joane esteve no local e a PJ de Braga está a investigar.