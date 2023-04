Grupo assalta duas perfumarias na Feira

Um grupo constituído por um homem e pelo menos três mulheres assaltaram, na tarde desta quarta-feira, duas perfumarias em Santa Maria da Feira.

Os suspeitos entraram numa loja de perfumaria de uma grande superfície da Feira, onde se apoderaram de vários perfumes, coagindo verbalmente os funcionários. Minutos depois, o grupo parou numa perfumaria situada na zona dos Passionistas e, também aí, levou vários produtos, usando o mesmo método.

Colocaram-se em fuga numa viatura branca.

O JN apurou que o grupo é suspeito de outros roubos com o mesmo modo de atuação, em várias localidades do Norte do país, entre as quais Famalicão.