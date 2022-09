Grupo emitia certificados e títulos de condução fraudulentos

JN Hoje às 12:35 Facebook

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) desmantelou um grupo organizado que, ao longo de três anos, emitiu dezenas de certificados e títulos de condução fraudulentos na zona do Grande Porto. Três mulheres foram constituídas arguidas.

O grupo, de cariz familiar, implementou um eficiente esquema de falsificações e fraudes em cascata com recurso a moradas forjadas na área metropolitana do grande Porto. Estes dados originavam atestados de residência falsos que eram emitidos em nome de estrangeiros residentes no Reino Unido, já titulares de duplas nacionalidades comunitárias, mas sem qualquer ligação ou real expectativa de fixarem residência em território português.

Ao longo de três anos terá emitido fraudulentamente "largas dezenas de Certificados de Registo de Cidadão da União Europeia (CRCUE) e de títulos de condução portugueses irregulares", avança o SEF em comunicado.

Após detetar o esquema, o SEF iniciou uma investigação que culminou agora com a operação "Carta de Migrante". No âmbito de um inquérito em curso no DIAP de Valongo, foram realizadas várias buscas domiciliárias e a viaturas.

Da ação de buscas resultou a constituição de arguido de três das suspeitas e a apreensão de cartas de condução portuguesas e brasileiras, documentos de identificação de terceiros, formulários oficiais, equipamento de comunicações e equipamento informático.