Grupo invade treino de futsal do Leixões e agride jogadores

Um grupo invadiu o treino de futsal do Leixões e agrediu três atletas, esta quinta-feira à note, em Matosinhos. Uma das vítimas necessitou de receber assistência médica.

Segundo o que foi possível apurar, a cena de violência deu-se cerca das 23 horas, no Pavilhão da Biquinha, quando a equipa sénior de futsal do Leixões treinava. O grupo entrou no espaço e conseguiu agredir três jogadores, sendo que um deles necessitou de tratamento hospitalar.

As autoridades foram chamadas ao local e tomaram conta da ocorrência, segundo foi possível apurar.