Grupo vandalizada mais de dez carros em Espinho 

JN Hoje às 09:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de dez carros foram vandalizados, ao final da noite de ontem, em Espinho, por um grupo de pelo menos quatro indivíduos.

Cerca das 23.30 horas, os quatro homens vandalizaram vários carros que se encontravam estacionados nas ruas 7, 9 e Avenida 24.

Um dos moradores contou, ao JN, que os homens partiram vários espelhos dos carros e ainda danificaram contendores do lixo.

"Estavam a dar cabo de tudo e decidimos chamar a polícia", precisou um dos vizinhos que pediu anonimato por temer represálias.

Garantiu, ainda, que alguns dos dos intervenientes nos desacatos são frequentadores habituais de uma destas ruas.

Ainda de acordo com a vizinhança, PSP esteve no local e terá conseguido identificar os autores do vandalismo.