Guarda Prisional recebe 50 euros para introduzir haxixe na cadeia

Um guarda prisional da cadeia de Custóias, em Matosinhos, foi acusado do crime de tráfico de droga pelo Ministério Público (MP) por ter introduzido perto de 200 gramas de haxixe no Estabelecimento Prisional, a pedido de dois reclusos, também acusados.

De acordo com o MP de Matosinhos, "o guarda prisional, com funções de chefia, e um dos arguidos reclusos engendraram um plano para introduzir, no EP do Porto, estupefaciente, com vista à comercialização aos outros reclusos".

Foi no dia 31 de julho de 2019 que os arguidos introduziram no estabelecimento prisional do Porto duas placas de haxixe, com o peso de perto de 200 gramas.

"Uma vez que o arguido recluso não tinha acesso ao compartimento onde exercia funções o arguido guarda prisional, a troco do pagamento da quantia de 25 euros por cada placa, estes arguidos solicitaram ao terceiro arguido que recolhesse o estupefaciente junto do arguido guarda prisional para entrega ao arguido a quem incumbia a distribuição do produto", explica a acusação.

As movimentações do arguido para recolher a droga, consideradas suspeitas, acabaram por despertar a atenção de guardas prisionais. Na tentativa de evitar ser apanhado com o haxixe atirou as placas para o chão, no momento em que ia ser revistado. O guarda foi suspenso de funções à data dos factos.