Há cinco novos crimes contra animais por dia

Rogério Matos Hoje às 09:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Polícias abriram, em 2019, 1993 inquéritos, a maioria na área de intervenção da PSP. Veterinários preocupados com abandono.

As autoridades policiais investigam, todos os dias, em média, cinco novos casos de maus-tratos e abandono de animais de companhia em Portugal. No ano passado, foram abertos pela PSP e GNR 1993 inquéritos por crimes contra animais de companhia, uma média de 5,4 casos por dia, sendo a maioria na área da PSP. Ainda assim, o número é inferior ao de 2018, quando foram investigados 2055 crimes desta natureza, uma média diária de 5,6.

Ricardo Lobo, da Associação Nacional de Médicos Veterinários, considera que esta diminuição está relacionada com a mediatização do assunto. "As notícias sobre condenações em tribunais por maus tratos a animais mostram que a justiça está atenta e, ano após ano, aqueles que mal tratam ou abandonam animais percebem que não podem sair impunes.

Ler mais na edição impressa ou na versão e-paper