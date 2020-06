Há um nome para juntar ao telefone-mistério que a Polícia procura

Marisa Rodrigues e Delfim Machado Hoje às 07:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Número que contactou suspeito alemão no dia do desaparecimento de Maddie esteve associado ao nome Diogo Silva. Polícia germânica investiga homicídio.

O número de telemóvel de onde partiu a chamada para o novo suspeito, a 3 de maio de 2007, dia do desaparecimento de Madeleine McCann, esteve registado com o nome Diogo Silva, que poderá ser a testemunha-mistério que as polícias alemã, inglesa e portuguesa procuram. As autoridades pediram ajuda para localizar este homem, por considerarem que pode ser uma "testemunha altamente significativa".