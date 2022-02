Hackers terão roubado credenciais de funcionário para invadir Vodafone

JN Hoje às 14:44 Facebook

Os piratas informáticos que invadiram a rede da Vodafone na segunda-feira à noite terão conseguido obter o login e palavra-passe de um funcionário da empresa.

Segundo avança a RTP, num trabalho de "longos meses", um funcionário com acesso privilegiado ao sistema de dados da Vodafone Portugal foi monitorizado até lhe serem roubadas as credenciais à rede. Os hackers conseguiram também clonar o cartão do telemóvel do funcionário para ultrapassar a dupla autenticação.

A operadora de telecomunicações liderada por Mário Vaz foi alvo de um ciberataque sem precedentes na noite de segunda-feira, que afetou a sua rede e os seus quatro milhões de clientes. A Polícia Judiciária está a investigar o ciberataque à Vodafone, em colaboração com entidades internacionais, mas também com os serviços secretos, e considera "prematuro" associar este ataque a outros ocorridos recentemente.