Homem abusou de menina durante seis anos

Um homem, de 47 anos, foi detido por abuso sexual de uma criança, no concelho da Maia, distrito do Porto, anunciou, esta sexta-feira, a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ, através da Diretoria do Norte, refere que identificou e deteve "um homem pela presumível autoria de vários crimes de abuso sexual de crianças, ocorridos desde o ano de 2015, na Maia". "O arguido, familiar próximo da vítima, aproveitou-se do ascendente resultante da relação de parentesco com aquela e da sua inexperiência em razão da idade para a subjugar, repetidamente, a práticas sexuais", lê-se no comunicado da PJ.

Esta força de investigação criminal explica que "os abusos apenas foram revelados agora, pelo facto de a vítima, atualmente de apenas 13 anos, temer o agressor, bem como que o seu relato não fosse considerado verdadeiro em oposição ao do adulto abusador".

O detido, trabalhador da construção civil e sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.