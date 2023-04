Homem assaltava idosas em carro furtado

A GNR deteve, em Gaia, um homem, com 34 anos, suspeito de assaltar idosas no distrito do Porto e Aveiro. Quando foi intercetado pela Guarda seguia numa viatura furtada, que conduzia sem ter carta. Ficou em prisão preventiva.

O indivíduo foi detido esta terça-feira, em Grijó, Gaia, no âmbito de uma investigação por diversos furtos e roubos, ocorridos no período de 23 a 25 deste mês, nos distritos do Porto e de Aveiro. As vítimas eram maioritariamente mulheres idosas

"Durante a ação policial e após ter sido avistado pelos militares da Guarda, o detido colocou-se em fuga numa viatura furtada, desobedecendo às ordens dos militares, praticando uma condução perigosa e colocando em perigo os demais utentes da via", revelou a GNR, em comunicado divulgado esta sexta-feira.

Após ter sido intercetado, a GNR efetuou uma busca sumária ao veículo, tendo apreendido diversas carteiras contendo cartões bancários e documentos pessoais, um telemóvel e ainda três doses de heroína e três doses de cocaína.

O detido, que já cumpriu uma pena de prisão efetiva por ilícitos da mesma natureza, foi ouvido no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A ação policial teve o reforço do Núcleo de Investigação Criminal de Vila Nova de Gaia.