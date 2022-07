Homem baleado na perna na rua na Costa da Caparica

Um homem de 22 anos foi baleado esta madrugada na perna na rua na Costa da Caparica, em Almada, perto do recinto de um feira popular. A vítima deslocou-se por meios próprios ao hospital Garcia de Orta, onde permanece internado.

O caso ocorreu pela uma hora da madrugada e na origem do ataque estará desentendimentos entre a vítima e o agressor. Após uma discussão na via pública na Avenida General Humberto Delgado, nas imediações do recinto da feira popular, o suspeito baleou a vítima na perna e colocou-se em fuga.

A GNR acorreu ao local e passou o caso para a Polícia Judiciária de Setúbal, por se tratar de crime com arma de fogo. A vítima identificou o suspeito às autoridades quando chegou ao hospital. Até à tarde desta quinta feira não eram conhecidas detenções.