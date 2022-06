Homem baleado na rua em Almada

Rogério Matos com Lusa Hoje às 12:40, atualizado às 14:04 Facebook

Um homem com 26 anos foi baleado, este domingo de madrugada, na rua, no Monte da Caparica, em Almada. A vítima encontra-se em estado crítico no Hospital Garcia de Orta.

O crime ocorreu de madrugada e na origem pode estar um ajuste de contas relacionado com tráfico de droga. O homem de 26 anos, com antecedentes criminais por tráfico de droga, foi atingido no abdómen.

A GNR foi alertada para a ocorrência, por volta das 2.15 horas, e deslocou -se ao local, mas, quando chegou, "a vítima já não se encontrava" na zona.

"Fomos alertados pelo Hospital Garcia de Orta", no concelho de Almada, de que "tinha dado entrada na unidade um homem baleado, atingido por dois disparos, na zona do abdómen", relatou a fonte à agência Lusa.

O suspeito colocou-se em fuga. A Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar o caso e já esteve no local do crime a realizar diligências para identificar o autor dos disparos.

As dificuldades na investigação prendem-se agora, apurou o JN, pela falta de colaboração dos moradores que testemunharam o crime. Não há quem diga que tenha visto o que aconteceu na zona, conotada pelo tráfico de estupefacientes.