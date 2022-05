Um homem com cerca de 30 anos foi baleado nas pernas esta madrugada de domingo na Trafaria, em Almada. Foi levado para o Hospital Garcia de Orta perto das 1.30 horas, onde permanece internado.

As autoridades só tiveram conhecimento do caso no hospital, quando o ferido deu entrada.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária de Setúbal, por se tratar de crime com arma de fogo.