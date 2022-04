Homem com cerca de 30 anos morre esfaqueado em Albufeira

Vítima, atingida várias vezes no peito, foi encontrada caída na rua. PJ está a investigar.

Um homem com cerca de 30 anos morreu esfaqueado, esta segunda-feira de manhã, em Albufeira. A vítima foi encontrada caída junto a um muro no Beco da Correeira, naquela cidade algarvia.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o alerta foi dado às 6.37 horas e, quando os Bombeiros Voluntários de Albufeira chegaram ao local, já o homem se encontrava em paragem cardiorrespiratória. Ainda foram feitas manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local pelo INEM.

A vítima apresentaria vários ferimentos, aparentemente provocados por um objeto cortante, no peito e nos braços.

A GNR esteve no local a tomar conta da ocorrência. Por haver suspeitas de homicídio, a investigação passou, entretanto, para a Polícia Judiciária (PJ), confirmou, ao JN, fonte oficial da Guarda.

Até às 16 horas, não era conhecida a detenção de qualquer suspeito. A motivação do crime está igualmente por apurar. A investigação prossegue.

No total, estiveram no local, além da PJ, 11 operacionais, apoiados por cinco veículos, dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, do INEM e da GNR.