Homem condenado 23 anos após matar filha bebé em Viana do Castelo

Pena de nove anos para francês por crime cometido em 1998, em Viana do Castelo. Justiça gaulesa perdeu processo.

Um tribunal francês condenou a nove anos de cadeia um homem de 43 anos acusado de, em 1998, ter matado à pancada a filha de dois meses em Viana do Castelo, onde então residia com a mãe da criança, de origem portuguesa. Cyril Siette, que terá chegado a atirar a bebé com um pontapé contra uma parede, tem ainda de indemnizar a ex-companheira em 20 mil euros.

A investigação, iniciada em Portugal, esteve durante 23 anos a cargo das autoridades gaulesas, que, em 2010, chegaram a arquivar o caso, depois de o processo ter andado a saltar de comarca em comarca e de ter sido perdida documentação.