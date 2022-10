Homem de 46 anos seduziu menor, abusou dela e deu-lhe drogas

Teixeira Correia Hoje às 21:19 Facebook

Um homem de 46 anos começa a ser julgado amanhã no tribunal de Beja por ter abusado de uma rapariga de 14 que convenceu a fugir de casa, incentivando-a ainda a consumir várias drogas, em Odemira.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), a relação terá começado com "conversas/mensagens telefónicas", até que o homem convenceu a menor de que "estava apaixonado por ela e oficializaria o relacionamento quando esta atingisse os 16 anos". No entanto teve sempre "o intuito de manter relações sexuais com a jovem", o que aconteceu entre janeiro e setembro de 2018.

Em pelo menos cinco ocasiões, arguido levou a menor para sua casa e manteve "cópula completa", sem utilizar qualquer "método de proteção". No dia 20 de setembro, "convenceu a menor a fugir consigo", retendo-a na sua companhia, situação que "só cessou" com a intervenção da polícia oito dias depois, diz o MP.

Às autoridades o homem disse que a iniciativa tinha sido da rapariga e que ela já se drogava, mas um juiz mandou julgá-lo por crimes de ato sexual com adolescente, subtração de menor, incitamento ao uso de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas e consumo de drogas.