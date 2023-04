Homem de 70 anos baleado com vários tiros em Paranhos

Reis Pinto com agências Hoje às 11:27, atualizado às 13:38 Facebook

Um homem de 70 anos foi atingido com vários tiros pelo irmão, de 75 anos, na manhã deste sábado, em Paranhos, no Porto. Vítima foi transportada para o hospital de São João, mas está fora de perigo.

O crime ocorreu numa papelaria, na rua de Monsanto, no bairro do Carvalhido, em Paranhos, Porto.

O agressor, irmão da vítima, entrou no estabelecimento por volta das 9.30 horas e disparou quatro tiros contra Toni, como é conhecido pelos vizinhos. Um no sobrolho, dois na bochecha e um no pescoço. Todos de raspão. Até à chegada do INEM, a vítima esteve sempre consciente.

Na altura dos disparos estava uma cliente no interior da papelaria.

Segundo a PSP do Porto disse à Lusa, "as causas da rixa entre irmãos não são para já conhecidas".

O autor dos disparos foi desarmado e retido até à chegada das autoridades pelo ex-paraquedista Fernando Mateus, de 45 anos, que estava no café ao lado da papelaria e ouviu alguém a gritar por ajuda. A polícia demorou 15 minutos a chegar ao local.

A vítima foi transportada para o hospital de São João, no Porto, e neste momento está estável. No local estiveram os bombeiros de Pedrouços, o INEM e a PSP.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso.