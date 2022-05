Homem de 80 anos dispara contra genro e foge em Ourique

Um homem de 80 disparou contra o genro, esta segunda-feira, no Monte do Peixe, em Santana da Serra, concelho de Ourique. Depois de se barricar, deixou a casa e fugiu, iniciando "uma luta contra o relógio" para a GNR que o procurava localizar. O homem acabou por ser encontrado vivo pela força policial.

Por motivos ainda por apurar, mas ao que tudo indica por desavenças familiares, o homem de 86 anos disparou, na noite desta segunda-feira, contra o familiar, não o tendo atingido. O alerta para o incidente foi dado cerca das 19.30 horas, tendo sido mobilizados outros meios para o local, que acabaram por ser desativados.

Após os disparos, o suspeito fechou-se em casa, acabando por conseguir abandonar a mesma sem deixar rasto, deixando para trás a arma com que fez os disparos.

A Guarda Nacional Republicana teve diversos meios no terreno, incluindo binómios de buscas em grandes áreas, procurando localizar o octogenário, que estaria desarmado e em parte incerta. A grande prioridade para Guarda era "localizar o octogenário com vida e só depois apurar o que estará estado na origem do desentendimento", justificou a fonte.

O JN apurou, entretanto, que o homem foi encontrado com vida.