Homem de 83 anos detido por atear fogo em Guimarães

A Polícia Judiciária de Braga, com a colaboração da GNR, deteve, no sábado, o presumível autor de um incêndio florestal, numa freguesia do concelho de Guimarães.

O suspeito, um cidadão de 83 anos, terá ateado o fogo em dois pontos próximos, colocando em risco toda a zona.

O incêndio só não produziu "danos mais graves pela pronta intervenção da população e dos bombeiros", lê-se no comunicado da Polícia Judiciaria.

O suspeito foi presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas trissemanais.