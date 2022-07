Homem detido em Fronteira por violência doméstica

Um homem de 52 anos foi detido no concelho de Fronteira, no distrito de Portalegre, na passada segunda-feira, suspeito da prática do crime de violência doméstica.

A detenção, efetuada por militares do Núcleo Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR, ocorreu em casa do casal, após a apresentação de uma queixa por parte da vítima, a sua companheira, de 47 anos.

Ao que o JN conseguiu apurar, no âmbito da investigação, os militares apuraram que o agressor exercia coação psicológica e agressões contra a vítima.

De acordo com o comunicado da GNR "foi possível apurar-se ainda que existiram episódios de ameaças por parte do suspeito, tendo causado medo e inquietação" na companheira.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Fronteira, onde lhe foram aplicadas as medidas de proibição total de contactos com a vítima, por qualquer meio, e proibição de se aproximar da residência e local de trabalho da mesma.