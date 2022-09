Homem detido em Lisboa por bater na companheira de 91 anos

R.P. Hoje às 11:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, de 78 anos, foi detido pela PSP por agredir a companheira, de 91 anos, em Lisboa. O suspeito já estava referenciado por outras situações de violência doméstica.

Segundo a PSP, o homem foi detido no passado domingo, havendo suspeitas que tenha agredido a vítima, sua companheira há cerca de 50 anos, no interior e no exterior da habitação.

"Com o intuito de salvaguardar a integridade física da vítima, estando as diversas agressões sustentadas por testemunhas oculares, e sendo visíveis marcas no corpo da vítima, dada a rápida ação dos polícias, foi dada voz de detenção ao suspeito que já se encontrava referenciado por situações idênticas", referiu a PSP esta quinta-feira.

PUB

O detido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial e ficou proibido de contactar a vítima.