Homem detido em Mirandela por violência doméstica

Agentes da PSP tiveram de recorrer ao uso da "força física" para controlar homem em flagrante delito.

A PSP de Mirandela deteve em flagrante delito, na noite da passada quarta-feira, um homem de 28 anos pela prática de um crime de violência doméstica, revelou o Comando Distrital da PSP de Bragança, esta sexta-feira.

No comunicado, aquela força de segurança adianta que a detenção ocorreu na sequência do pedido de auxílio da vítima, através do 112.

"Após verificação dos factos ocorridos constatou-se que o suspeito se encontrava alterado e alcoolizado, procurando impedir que a vítima contactasse com os polícias, restringindo a sua liberdade de ação", explica a PSP.

Acrescenta a nota que devido ao comportamento manifestado pelo suspeito perante a abordagem policial para com a vítima, "foi-lhe dada voz de detenção, sendo necessário recorrer ao uso da força física para se proceder ao seu controlo".

O detido foi presente, na quinta-feira, ao Tribunal Judicial de Mirandela, que decidiu aplicar como medidas de coação, o distanciamento de 500 metros da vítima com recurso a vigilância eletrónica e proibição de contactos com a vítima.