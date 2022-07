Homem detido em Peniche por agredir companheira e filho

R.P. Hoje às 10:31 Facebook

Um homem, de 54 anos, foi detido pela GNR por agredir a companheira e o filho, em Peniche. Ficou com pulseira eletrónica.

No decorrer de uma investigação por violência doméstica, os militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) "apuraram que o suspeito infligiu, de forma reiterada, agressões físicas e psicológicas contra as vítimas, a sua companheira de 48 anos, e um filho de 19 anos", refere a GNR, em comunicado divulgado este domingo.

O detido foi ouvido no Tribunal Judicial da Leiria, esta quinta-feira, e ficou proibido de contactar com as vítimas, de permanecer no local de residência ou de trabalho, ficando ainda sujeito a medida de controlo à distância, controlado por pulseira eletrónica.