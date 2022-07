Homem detido em Vila do Conde por pornografia de menores

JN/Agências Hoje às 18:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, de 50 anos, foi detido em Vila do Conde, distrito do Porto, pela prática de crimes de pornografia de menores por via informática, anunciou, esta sexta-feira, a Polícia Judiciária (PJ).

"A investigação teve início numa sinalização por entidades internacionais relativas a partilha de conteúdos envolvendo pornografia de menores em plataformas de internet, efetuada a partir de acessos registados no nosso país e que mais tarde se veio a apurar ter sido da autoria do arguido", explica a PJ, em comunicado.

Na sequência de diligências de obtenção de prova realizadas na quinta-feira, foi possível aos inspetores da PJ "detetar na posse do arguido inúmeras imagens de pornografia envolvendo menores, pelo que o mesmo foi detido em flagrante delito".

O detido, sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

O homem está "fortemente indiciado pela prática de crimes de pornografia de menores por via informática".