Homem detido por agressões à companheira na presença de filho menor

Um homem de 35 anos foi detido em Viana do Castelo, após agredir a companheira, mãe do seu filho menor, que assistiu às agressões.

Segundo fonte do Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo, a detenção ocorreu cerca das 00.45 horas de segunda-feira,

"após notícia que estariam a decorrer agressões envolvendo um casal".

"Foi possível constatar que, por motivos ainda em investigação, o marido havia agredido com violência a sua esposa, conduta alegadamente concretizada na presença do filho menor de ambos", informa a PSP, adiantando que tendo em conta "a gravidade da conduta perpetrada, o detido foi esta manhã presente a primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada como medida de coação a proibição de contatos com a vítima, executada com recurso aos meios técnicos de controlo à distância".

O agressor tem residência em Viana do Castelo.