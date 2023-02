Homem detido por injuriar e ameaçar a mãe à frente da GNR

Hoje às 11:30 Facebook

O Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo anunciou a detenção de um homem, de 42 anos, suspeito de violência doméstica reiterada sobre a mãe de 70 anos, no concelho de Caminha.

O indivíduo foi detido na rua Miguel Bombarda, em Vila Praia de Âncora, após agredir verbalmente e ameaçar a progenitora à frente dos próprios militares da GNR.

"No âmbito de uma situação de violência doméstica, os militares da Guarda deslocaram-se ao local e apuraram que o suspeito infligia violência física e psicológica sobre a vítima, sua mãe de 70 anos de idade", informou o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo.

"Durante a ação policial e já na presença dos militares, o agressor ameaçou e injuriou a vítima, motivo que levou à sua detenção em flagrante", acrescenta o comunicado, referindo que o detido foi presente, dia 15 de fevereiro, no Tribunal Judicial de Viana do Castelo, para aplicação de medidas de coação. Ficou com Termo de Identidade e Residência.