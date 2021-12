Homem detido por posse de diversas armas e munições proibidas

Glória Lopes Hoje às 17:42 Facebook

Um homem de 46 anos foi detido pela GNR por posse de armas e munições proibidas, no concelho de Macedo de Cavaleiros.

A detenção ocorreu na sequência de uma investigação pela prática de crimes de ameaça agravada com recurso a uma arma de fogo, desencadeada há cerca de dois meses.

Entretanto, os militares da Guarda deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária e a três mandados de busca em veiculo que resultaram na apreensão de três espingardas caçadeiras, duas armas de ar comprimido, 185 munições de diversos calibres e dois punhais (armas proibidas).

Entre as munições apreendidas foi detetada a presença de munições proibidas, nomeadamente cartuchos carregados com zagalotes.

O indivíduo foi detido e constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Macedo de Cavaleiros.

A operação levada a cabo pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Macedo de Cavaleiros contou com o reforço do Destacamento Territorial de Bragança e do Posto Territorial de Macedo de Cavaleiros.