Suspeito em fuga à GNR capturado após troca de tiros

Rogério Matos Hoje às 13:49, atualizado às 15:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem com cerca de 60 anos que estava em fuga há três horas, no Pinhal Novo, por ter disparado quando foi abordado pela GNR em casa, acabou capturado pelos militares daquela força, após uma troca de tiros. O suspeito resistiu à detenção, tendo disparado a arma que levava consigo.

Na sequência do tiroteio - foram ouvidos pelo menos cinco disparos - o homem foi atingido. Está a ser assistido pelos bombeiros do Pinhal Novo e será detido pela Polícia Judiciária de Setúbal.

O caso teve início esta terça-feira de manhã, no Pinhal, quando a GNR se deslocou à casa do suspeito para apreender uma arma de fogo, mas o homem acabou por fugir, após efetuar alguns disparos para o ar. O militares levavam consigo um mandado de busca e apreensão da arma do suspeito, no ãmbito de um processo de ameaça, mas este reagiu mal quando confrontado com o caso.

Desde então, foi montada uma operação para encontrar o fugitivo, na zona rural entre Pinhal Novo e Moita.