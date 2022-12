Homem em estado grave com perfuração no peito em Alcochete

JN/Agências Hoje às 20:25 Facebook

Um homem, de 31 anos, ficou este domingo ferido com gravidade na sequência de um incidente, de contornos ainda desconhecidos, em Terroal, na zona de Alcochete, distrito de Setúbal.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o alerta para esta ocorrência, registada na Rua do Aceiro, em Terroal, foi dado às 16:38, tendo a vítima sido transportada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Segundo a fonte da GNR, o homem estava no exterior de uns armazéns, ferido com gravidade com "uma perfuração na zona do peito do lado direito", não tendo aparecido qualquer arma no local.

"A vítima não conhece o suspeito da alegada agressão", adiantou a mesma fonte.

A Polícia Judiciária foi chamada ao local e vai investigar o caso, acrescentou.

De acordo com o CDOS, foram mobilizados 13 operacionais, apoiados por seis veículos, dos bombeiros de Alcochete, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de São Bernardo, em Setúbal.