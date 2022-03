Asiático preso por tráfico de Yaba, um cocktail de metanfetaminas e cafeína

Um cidadão asiático ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido em São Teotónio, concelho de Odemira, na posse de 2830 comprimidos Yaba, uma combinação de metanfetamina e cafeína, que torna aquela droga ainda mais poderosa e viciante, informou esta segunda-feira a GNR.

O suspeito, de 40 anos e já com cadastro, foi detido na passada sexta-feira, na sequência de uma operação inopinada de militares do Posto Territorial da GNR de São Teotónio e após uma vistoria à viatura, que foi apreendida e onde foi encontrado o estupefaciente. Foram ainda confiscados 663 euros em numerário, uma arma branca, duas balanças de precisão, 109 sacos de blister para embalar os comprimidos e outros artigos utilizados no tráfico do de estupefaciente.

O facto do indivíduo deter tão grande quantidade da Yaba, uma droga normalmente fabricada no sudeste e leste da Ásia, é visto pelas autoridades como consequência da existência de uma grande comunidade daquele continente no concelho de Odemira, representada por milhares de cidadãos do Nepal, Índia, Tailândia e Bangladesh.

Segundo apurou o JN, o suspeito tem residência em Beja e, em fevereiro do ano passado, tinha sido detido na posse de 250 comprimidos de metanfetaminas. Na altura, também foi presente a tribunal, tendo saído ficando em liberdade, mas sujeito a apresentações periódicas às autoridades.

A última detenção aconteceu dentro do concelho de Odemira, mas, dado o anterior processo estar a correr sob a égide do Ministério Público (MP) de Beja, o detido foi presente, no sábado, ao tribunal desta cidade. Depois de decretada a prisão preventiva, o arguido foi levado para o Estabelecimento Prisional de Beja.

Além dos militares do Posto Territorial de São Teotónio, a ação contou com o reforço de operacionais do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Odemira.

Perguntas e Respostas

PUB

O que é yaba?

Yaba é uma combinação de metanfetamina (um estimulante poderoso e viciante) e cafeína. Em tailandês significa "remédio louco". É produzido no sudeste e leste da Ásia e é uma droga muito popular em comunidades asiáticas.

Qual é a apresentação da yaba?

É vendida em comprimidos, que, geralmente, não são maiores que uma borracha de lápis e são coloridos, muitas vezes em tons laranja-avermelhado ou verdes.

Quais são os riscos da Yaba?

As overdoses podem causar hipertermia (temperatura corporal elevada), convulsões e morte. Indivíduos que usam yaba também podem ter episódios de comportamento violento, paranoia, ansiedade, confusão e insónia.