Um homem encontrou um feto, dentro de um saco de plástico, no interior de um carro, esta segunda-feira, em Espinho.

O feto do sexo feminino, com sete meses de gestação, foi encontrado numa viatura na Rua 62, em Espinho.

Um homem​​​​​ estava a fazer a limpeza do carro, esta manhã, quando viu um saco no interior do veículo com o feto dentro e deu o alerta às autoridades, pelas 12.22 horas.

A mulher que será a progenitora, de 24 anos, foi ao hospital de madrugada com queixas de dores abdominais, onde permanece internada, apurou o JN. O veículo onde estava o feto pertence à mulher.

A PSP de Espinho está a investigar as circunstâncias em que ocorreram os factos.

Os Bombeiros Voluntários dos Carvalhos recolheram o feto do local, pelas 15.15 horas.

O veículo foi depois removido para a esquadra da PSP de Espinho para ser alvo de perícias.