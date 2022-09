Homem encontrado morto em Braga depois de pulseira eletrónica se ter desligado

JN Hoje às 14:57 Facebook

Um homem foi encontrado morto em Dume, Braga, por um oficial de justiça que tentou perceber porque se tinha desligado a pulseira eletrónica que aquele usava.

Américo Silva, de 59 anos, não era visto desde segunda-feira, dia 12 de setembro.

A pulseira eletrónica que usava, por uma condenação relacionada com violência doméstica, tinha-se desligado e há dois dias voltou a ligar.

Foi o oficial de justiça que procurou ver o que se passava com o dispositivo quem encontrou o cadáver, já em decomposição, em Caminho da Ordem, na freguesia de Dume. Não havia sinais de arrombamento ou violência.

O corpo estava no interior de uma pequena casa onde Américo vivia, no meio de um campo. O proprietário do terreno, com quem tinha jantado no domingo, tinha-o deixado viver num pequeno barracão com casa de banho e quarto.

O alerta foi dado pelas 13.08 horas e compareceram ao local os Sapadores de Braga com quatro elementos e duas viaturas.

Ainda falta remover o cadáver do local.