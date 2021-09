Homem esfaqueado na manhã deste domingo em Lisboa

JN/Agências Hoje às 13:19 Facebook

Um homem foi esfaqueado ao início da manhã deste domingo na zona de Santos, em Lisboa.

"O indivíduo foi esfaqueado na zona de Santos esta madrugada, início da manhã, tendo sido conduzido para o hospital", adiantou a fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP à Lusa, sem avançar mais informações devido ao caso estar sob investigação da Polícia Judiciária.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica adiantou que o INEM recebeu uma chamada às 6.39 horas para a Estação de Comboios de Santos.

Segundo o INEM, a vítima era um homem, com cerca de 30 anos, que tinha sido agredido com uma arma branca, com indicação de um segundo ferido.

"Acionámos duas ambulâncias e a viatura médica de emergência e reanimação do hospital de São José", adiantou a mesma fonte, que disse não ter registo de dados clínicos porque as equipas não transmitiram ainda dados ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU).

"Terá sido transportado para São José, mas não temos esse registo", acrescentou.