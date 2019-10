Homem esfaqueia idoso na rua em Gaia e fecha-se em casa

R.P. Hoje às 20:30, atualizado às 21:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Um indivíduo esfaqueou no pescoço, ao final da tarde desta quarta-feira, um homem, com cerca de 70 anos, numa rua de Oliveira do Douro, em Gaia, e refugiou-se em casa.

O homem, de cerca de 60 anos, também terá agredido uma mulher num supermercado próximo. O incidente terá acontecido por volta das 17.15 horas e terá sido causado por um desentendimento entre o alegado agressor e a vítima.

O agressor estará agora dentro de casa. A PSP esteve no local, mas neste momento, não estão autoridades no local.