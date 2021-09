Homem espancou namorada em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 11:45 Facebook

Um homem suspeito de tentar assassinar a namorada à pancada, durante a madrugada de domingo, em Braga, foi detido em flagrante delito pela GNR, que posteriormente o entregou à PJ.

O alegado homicídio tentado foi cometido cerca das 3 horas de domingo, na Praia Fluvial de Adaúfe, em Braga. O suspeito, de 33 anos, estava num convívio com um grupo de amigos, entre os quais a namorada, de 43 anos, na Praia Fluvial de Adaúfe, quando, por motivos ainda por apurar, lhe desferiu socos e pontapés, deixando-a em estado grave. Terá corrido risco de vida, segundo os médicos que a assistiram, no Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga.

A vítima, que namorava com o agressor há cerca de quatro meses, já teria sido vítima de violência doméstica, mas na madrugada de domingo as agressões, especialmente no rosto e outros pontos sensíveis do corpo, deixaram a mulher com a cara irreconhecível.

Segundo apurou o JN, os militares da GNR de Braga conseguiram evitar a fuga do autor do crime e detê-lo em flagrante.