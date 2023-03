Homem faz vários disparos de arma de fogo à porta de bar em Leça

T.R.A. Hoje às 15:40 Facebook

Um homem disparou vários tiros à porta de um bar, no início desta madrugada de sábado, em Leça da Palmeira, Matosinhos. O atirador foi intercetado na travessa Fernão Lopes por populares que o retiveram até à chegada da PSP.

O caso ocorreu pouco depois da meia-noite num bar na rua Sarmento Pimentel. Ao que tudo indica, o objetivo do homem seria atingir alguém no interior do estabelecimento, mas ninguém acabaria por ficar ferido. Os únicos danos registados foram materiais, nomeadamente a montra do bar que ficou partida.

Na sequência do confronto com populares, quando tentava a fuga, o atirador ficou ferido sem gravidade, mas necessitou de assistência médica no Hospital de São João, no Porto.

O homem foi detido pela PSP. A Polícia Judiciária tomou conta do caso.